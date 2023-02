Conçus pour cohabiter avec l'agriculteur, ces panneaux solaires verticaux pourraient conquérir nos champs

L'industrie agricole s'implique depuis un certain temps dans la production d'énergie renouvelable, notamment en accueillant des éoliennes. Cela permet de générer des revenus complémentaires et de bénéficier d'un espace éloigné, la plupart du temps, des habitations. L'énergie solaire s'inscrit dans une dynamique similaire et permet d'utiliser les espaces différemment. De plus, grâce à l'ombre qu'ils peuvent procurer, les panneaux peuvent devenir un atout essentiel dans un contexte climatique de plus en plus sujet aux sécheresses et aux périodes de fort ensoleillement.