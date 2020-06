Vraiment efficace le toit solaire de Tesla ? Une famille fait le bilan après trois mois d'utilisation

La formule choisie par la famille Neumann comprend non seulement la toiture solaire de dernière génération (la troisième) rebaptisée Solarglass, mais aussi deux batteries PowerWall ainsi que la réfection complète de la structure du toit, nécessaire pour accueillir les tuiles solaires.

L’installation comprend 41 800 € pour la fourniture des tuiles solaires, pour une superficie de toit de 270 m2, 13 800 € pour les deux batteries PowerWall et 21 400 € pour la pose (et la dépose de l’ancien toit ainsi que le remplacement des gouttières). Ce prix ne comprend pas les aides du gouvernement américain et de l’État de Californie.

À titre de comparaison, la réfection du toit avec des bardeaux composites aurait coûté, pour une surface identique, 31 150 € d’après les informations recueillies auprès de leurs voisins à San Ramon.