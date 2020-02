Tesla : les tuiles solaires débarqueraient bientôt en Europe (et en Chine)

À l'assaut de l'Europe et de la Chine

Europe & China timing will be announced soon — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2020

Des grandes ambitions

Source : Electrek

Le toits solaires de Tesla ont-il une chance de débarquer en Europe et en Chine dans le courant 2020 ? L'espoir est permis, bien que la prudence soit de mise. Lancées en 2016, les tuiles photovoltaïques du groupe américain n'ont cessé d'évoluer au fil des années, jusqu'à leur troisième version intronisée en octobre 2019 Grâce à des processus d'optimisation en matière de développement, cette dernière mouture a vu son prix baisser significativement, non sans bénéficier d'une installation plus rapide qu'à l'accoutumé, pour le plus grand bonheur des clients. En janvier, Electrek se faisait le relais de délais records : une semaine au lieu de deux.Le fait est qu'aujourd'hui, la technologie solaire de la firme d'outre-Atlantique reste cantonnée au Pays de l'Oncle Sam. À moins qu'Elon Musk n'envisage de s'attaquer à d'autres marchés que sont l'Europe et la Chine. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le patron de SpaceX dans un message twitter, en réponse à un internaute du réseau social à l'oiseau bleu.L'intéressé a notamment interpellé M.Musk au sujet d'une date de déploiement des fameux Solarglass en Europe et en Chine, lequel a répondu : «». Une réponse à la Elon Musk, en somme, qui ne fait cependant aucun doute quant aux grandes ambitions de l'entreprise dans ce domaine.