On vous en parlait déjà sur clubic l'an dernier et l’idée avait fait parler d’elle il y a deux ans, lorsqu’une start-up finlandaise, Polar Night Energy, avait présenté sa batterie de sable dans une petite ville du pays. L’installation test ne dépassait pas les 8 MWh. Cette fois, l’échelle n’a plus rien d’expérimental. On vous avait raconté le projet, et c'est désormais une réalité.

La ville de Pornainen, au nord d’Helsinki, vient de mettre en service une version 12 fois plus puissante. Elle va assurer l’approvisionnement en chaleur de tous ses bâtiments publics, logements collectifs et réseaux de chauffage urbain. Le système stocke de l’électricité solaire ou éolienne sous forme de chaleur, sans combustion, ni gaz, ni fioul. Et pour la municipalité, c’est bien là l’essentiel.