Un pas de géant pour l'énergie durable ? La Finlande mise sur une méga batterie gravitaire dans la mine la plus profonde d'Europe

Gravitricity installera donc cette batterie dans un puits auxiliaire de la mine, à 530 mètres de profondeur. En théorie, elle pourra atteindre une capacité de stockage de 2 MWh, soit l'énergie équivalente pour assurer 27 à 40 charges d'une voiture comme la Tesla Model 3. Le président-directeur général de Gravitricity, Martin Wright a expliqué au quotidien écossais The Herald : « Ce projet démontrera à grande échelle comment notre technologie peut offrir un stockage d'énergie fiable et de longue durée, capable de capturer et de stocker l'énergie pendant les périodes de faible demande et de la libérer rapidement lorsque nécessaire ».