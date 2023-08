Et si les murs et routes en béton devenaient des superbatteries géantes ? Découvrez le projet fou du MIT

Cette nouvelle trouvaille du MIT est une bonne nouvelle pour deux raisons. La première est que la construction de ces condensateurs limiterait l'utilisation de matériaux polluants et rares. La deuxième et qu'elle faciliterait l'intégration de sources d'énergies renouvelables dans le réseau électrique, puisqu'elle ne nécessite pas forcément la construction d'immenses structures comme c'est le cas pour la géothermie ou l'éolien par exemple. Reste à voir si le projet passera la barrière de la commercialisation et s'il sera adopté à grande échelle.