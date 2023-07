L'avenir de la batterie est-il dans l'aluminium : sûre, propre et réutilisable ?

L'université Zhejiang Sci-Tech en Chine et l'université Flinders en Australie travaillent en collaboration pour développer ce type de batteries. Elles sont moins toxiques et restent très efficaces à l'usage, fonctionnant grâce à une réaction d'électrolytes à base d'eau, ignifuges et stables à l'air. Ainsi, elles présentent une tension stable de 1,25 V pour une capacité de 110 mAh g-1 (milliampère-heure par gramme). Plus ce chiffre est élevé, plus la batterie est efficace. Sur 800 cycles de charges, celles-ci perdent seulement 0,028 % de leur capacité totale. Des résultats plutôt impressionnants.