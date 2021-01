Vers de vraies batteries zinc-air rechargeables ?

« Notre électrolyte innovant et non alcalin introduit une chimie réversible de peroxyde de zinc (ZnO 2 ) / O 2 jusque-là inconnue dans la batterie zinc-air », explique le docteur Wei Sun du MEET Battery Research Center de l'Université de Münster. Ce qui apporte des avantages décisifs : « L'anode de zinc est utilisée plus efficacement avec une stabilité chimique et une réversibilité électrochimique plus élevées. Les batteries zinc-air qui sont ainsi construites fonctionnent de manière stable pendant 320 cycles et 1 600 heures sous atmosphère d'air ambiant ».

Toutefois, les chercheurs reconnaissent des problèmes à surmonter, comme l’évaporation de l’eau avec le temps. Par ailleurs, le temps de charge est un écueil. Dans leur expérience, un cycle charge/décharge prenait environ 20 heures. Trop long. Ils réfléchissent à plusieurs options pour surmonter ces difficultés comme l’inclusion d’un catalyseur pour favoriser la production de peroxyde et réduire ce délai.

S’ils y parviennent, ils auront conçu une batterie zinc-air performante, pas chère, et écologique. Soit une technologie attractive pour le stockage de l’énergie, et une concurrente sérieuse aux batteries au lithium en sachant que le zinc coûte 4 fois moins cher que le carbonate de lithium. De plus, les chercheurs pensent que le même type de chimie pourrait fonctionner avec d’autres métaux bon marché comme l’aluminium et le magnésium.