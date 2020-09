Batteries de voitures : et si on allait plutôt chercher les matériaux au fond des océans ?

L'étude en déduit alors des émissions de CO 2 pour chacune de ces deux méthodes d'extraction. Daina Paulikas, auteure principale de l'étude et chercheuse au Center for Minerals, Materials and Society de l'Université du Delaware précise : « Nous avons quantifié trois indicateurs pour chaque type de minerai : les émissions directes et indirectes en équivalent dioxyde de carbone, la perturbation des réserves existantes de carbone séquestré et la perturbation des futurs services de séquestration du carbone. Ces trois indicateurs ont un impact direct sur le budget carbone mondial restant pour rester sous le réchauffement de 1,5 °C ».

Le résultat est sans appel : selon les chercheurs, la production de métaux de batteries à partir de nodules polymétalliques pourrait réduire de 70% à 75% les émissions actives du secteur. Cette réduction serait de 80% pour la production du nickel, de 76% pour le cuivre, de 29% pour le cobalt et de 22% pour le manganèse.