Rolls-Royce lance le Power Lab, une équipe devant concevoir des solutions bas carbone

Arne Schneemann, responsable du pré-développement du Power Lab, déclare ainsi : « Les carburants synthétiques peuvent soutenir le fonctionnement sans émission de carbone des systèmes énergétiques et de propulsion d'aujourd'hui et de demain, en plus de permettre le stockage des énergies renouvelables. Nous croyons en cette technologie et nous tenons à soutenir son développement dans des collaborations et des projets de recherche ».