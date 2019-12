Rolls-Royce dévoile... un avion 100% électrique !

Un monoplace en fibre de carbone avec une autonomie de 320 km

Record du monde en perspective ?

Source : Electric Vehicles Research

Nommé ACCEL (), l'avion a pour objectif de dépasser la barre symbolique des 480 km/h.La division aéronautique de Rolls-Royce vient de dévoiler son premier véhicule entièrement électrique à l'aéroport de Gloucestershire, en Angleterre. Financé à moitié par le britannique Aerospace Technology Institute, l'appareil est un monoplace presque entièrement constitué de fibres de carbone.Mais c'est surtout sa batterie de 750 kW qui impressionne. Constituée de 6 000 cellules placées devant le cockpit, elle offre à l'avion une autonomie de 320 km, soit la distance entre Londres et Paris. Côté vitesse, son objectif est de dépasser les 480 km/h grâce à trois moteurs électriques fournis par YASA et offrant 500 chevaux à l'avion.Le record du monde est actuellement détenu par un Extra 330, un avion allemand de voltige mu par un moteur électrique développé par Siemens, qui a réussi à voler à la vitesse de 334 km/h.Rolls-Royce compte encore réaliser de nombreux essais sur son nouvel avion, notamment pour vérifier le comportement du moteur à pleine puissance, avant de s'engager dans la course de vitesse Air Race E, autrement nommée coupe du monde de Formule E. Cette course d'avions démarrera, pour sa première édition, en 2020 et aura la même réglementation que les véhicules de catégorie Formule 1... mais avec des véhicules électriques et dans les airs.