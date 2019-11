Airbus dévoile White Lighning, son tout premier avion de course 100 % électrique

White Lighning au rapport

Il n'y a pas que les voitures, scooters, motos et vélos qui épousent les joies de l'électrique. Le milieu aéronautique jette lui aussi son dévolu sur ce nouveau format de motorisation de plus en plus prisé par les constructeurs. En témoigne l'avion de course Cassutt, conçu aux Etats-Unis à partir de 1951, qui bénéficie aujourd'hui d'une version électrifiée en vue de l'Air Race E, organisée dans le courant de l'année 2020.C'est lors du Dubai Air Show (17-21 novembre 2019) qu'Airbus, à l'origine de ce projet mais également partenaire de la compétition susmentionnée , a levé le voile sur le White Lighning, fabriqué aux côtés de la société britannique Condor Aviation. La présentation a été effectuée par Jeff Zaltman, fondateur de l'Air Race E, et Sandra Bour Schaeffer, en charge du pôle Démonstrateur du géant américain.Le communiqué de presse publié par l'agence Reuters nous en apprend davantage sur cet avion destiné à voler lors du futur rendez-vous aéronautique faisait la part belle à l'électrique. Le modèle s'équipe ainsi de batteries lithium-ion installées sous son fuselage qui lui permettront de tenir entre cinq et dix minutes selon son intensité et sa vitesse. Soit un temps de vol relativement restreint, on en convient...Notons cependant que le pilote à bord de cet engin filera à des vitesses tutoyant les 480 km/h sur un circuit long de cinq kilomètres, à une dizaine de mètres au-dessus du sol. D'où la faible autonomie annoncée. Doucement mais sûrement, l'aviation électrique prend de l'altitude et devrait trouver sa vitesse de croisière au cours des prochaines décennies. Et comme de bien entendu, tout commence par les compétitions sportives, visiblement.