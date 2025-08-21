L'entreprise américaine JetZero avance assez prudemment, avec une approche en deux temps. Le Z4 restera d'abord un avion au kérosène classique, qui sur le papier promet déjà 50% d'économie de carburant grâce à son design à ailes intégrales, avec un prototype grandeur nature prévu pour 2027. En parallèle, le partenariat avec le Français SHZ explore la faisabilité d'une éventuelle variante hydrogène dans le cadre du programme AACES (Aircraft Concepts for Environmental Sustainability) de la NASA, cette bourse obtenue en novembre 2024 pour étudier l'adaptation de l'hydrogène liquide cryogénique à l'aviation commerciale.