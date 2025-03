itisme

franchement je dérive un peu de sujet

mais aujourd’hui toutes les entreprises ont un marketing écolo, à croire que y’a aucune entreprise polluante au monde

franchement je sais pas ce qui est le pire avant y’avait pas toute cette com’ bidon, t’achetais un produits tech, tu voyagais en avion et t’étais honteux de le faire t’essayais de te limiter pour te donner une fausse bonne conscience.

aujourd’hui on te dit c’est bon , ton smartphone est écolo parce qu’on a réduit la taille de la boite de 15% (le pire c’est que j’ai réellement vu cet argument pour de vrai), l’avion c’est bon on a mis un peu de jus de betrave et nos on a mis des verres en carton recyclés pour le service à bord,

je dis pas que ces efforts sont inutiles, et il faut les faire mais franchement mettre en avant à fond de la com’ la dessus ca déresponsabilise le consommateur final , tout ca évidement pour se « greenwasher »’ au max. mais surtout surtout pour détourner l’attention vers des efforts somme toute infime par rapport aux réels besoins. J’ajoute que dans toutes les interview de grands partrons que je lis les objectifs seront toujours en fait pour « plus tard » idéealement dans 10 ou 15 ans, coca cola j’avais vu le pdg en interview il visait une réduction du plastique dans 15 ans (alors que c’est lui meme qui était repassé du verre au plastique mais bon), on voit rarement un pdg parler du bilan carbonne en cours ou passé, on nous demande toujours de vérifier dans 10 ou 15 ans les progrès et bien entendu dans 15 ans qui se souviendra de l’interview de l’époque ? y’aura plus qu’à recommencer et remettre une échéance dans 10 ou 15 ans

franchement je préfèrai presque un discours honete, « quand tu consommes tu pollues »