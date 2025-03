Bertrand Piccard réalisera donc, l'année de ses 70 ans, un vol de neuf jours sans escale à 180 km/h avec un avion biplace. Son système de propulsion repose d'ailleurs sur un principe innovant : « On extrait de l'hydrogène, on le liquéfie et on le met dans des réservoirs cryogéniques. [...] On prend ce boil-off, qui passe dans les piles à combustible pour refaire de l'électricité. » Ces piles à combustible, équipées de membranes fournies par Syensqo, sont déjà en phase de test et montrent des performances prometteuses.