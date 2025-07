Quand on parle hypersonique ces derniers temps, c'est pour évoquer les missiles portant le même nom, notamment durant le conflit opposant l'Iran et Israël. Un domaine dans lequel la France travaille aussi, avec le développement d'un planeur hypersonique. Et au niveau du Vieux Continent, on n'en est pas en reste, comme on peut le voir avec cette présentation qui nous est faite par l'Agence spatiale européenne (ESA).