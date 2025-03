MattS32

nikon561: nikon561: quand le reste des 8 milliards ne font aucun effort

Tu auras beau le répéter, ça restera toujours aussi faux. Les pays qui se sont engagés pour atteindre la neutralité carbone représentent trèèèèèèèès largement plus de la moitié de la population mondiale.

Après, il reste quand même logique que les efforts soient plus importants dans les pays qui historiquement pèsent bien plus lourd dans le bilan carbone des 100 dernières années : la trajectoire de neutralité est forcément plus raide quand on est à 8 tonnes par an et par habitant que quand on est à 2…

Heureusement que l’écrasante majorité des 8 milliards d’humains consomment et polluent beaucoup moins que les français, et n’atteindront jamais le pic d’émissions qu’on atteint les français : rien que sur le CO2, si tout le monde avait émis autant que les français sur les 100 dernières années, une part énorme des terres actuellement habitables ne le seraient déjà plus.