Airbus devient partenaire d'Air Race E, la première course d'avion électrique

Des courses à 10 mètres du sol



Un partenariat avec l'Université de Notthingham, qui met au point un prototype



Mardi 5 février,a annoncé avoir conclu un partenariat avecen vue de créer la première, dont la première série devrait être lancée en 2020, indique le constructeur aéronautique. Par cette action, Airbus compte stimuler le développement des moteurs à propulsion électrique dans l'aviation.Air Race E devrait donc démarrer en 2020. La compétition Air Race 1 promet de. Huit avions légers à propulsion électrique s'affronteront sur un circuit étroit long de cinq kilomètres, à seulement 10 petits mètres du sol, à une vitesse qui devrait être «». Quand on sait qu'une F1 peut rouler à plus de 350 km/h en vitesse de pointe, ça risque de décoiffer.», a déclaré la Directrice de la technologie (CTO) d'Airbus Grazia Vittadini. Avec ce partenariat, le constructeur prouve ainsi son engagement à rester au sommet de la propulsion électrique et de développer un tout nouvel écosystème.De son côté, Jeff Zaltman, PDG d'Air Race E, rapporte que ce partenariat «».Airbus travaille avec des partenaires du réseau Air Race E, parmi lesquels l'Université de Nottingham, qui met actuellement au pointhébergeant un moteur électrique, une batterie et un système électronique de puissance. L'appareil servira de base pouret dessiner le modèle d'avion autorisé à prendre part à la toute première course, l'année prochaine.