Salon du Bourget - L’avion électrique d’easyJet et de Wright Electric dans les airs dans 10 ans

Jeffrey Engler, CEO de Wright Electric, au Salon du Bourget, le 17 juin 2019 (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Interview de Jeffrey Engler :

La course à l'est lancée. Le projet commun d'et deconsiste à produire un appareil électrique qui serait capable d'accomplir, dans un premier temps, des trajets courts d'une à deux heures de vol, avec un rythme important grâce au développement d'une batterie à charge rapide. Pour en parler, Clubic est allé à la rencontre de, en anglais dans le texte, CEO de la start-up américaine, auce lundi 17 juin.: Notre société est en train de construire un avion à faibles émissions sur le principe du fonctionnement électrique. La compagnie easyJet nous aide à concevoir l'avion en nous donnant la perspective dont a besoin un tel opérateur aérien.Nous pensons qu'il y a beaucoup de travaux en cours dans le développement de projets électriques, des fabricants d'avions aux gouvernements, qui avancent à vive allure. Donc, à notre niveau, c'est ce qui reste le plus important.Notre objectif, aujourd'hui, est de mettre en service notre appareil électrique d'ici la fin de la prochaine décennie, en 2030.

« Le financement ? Des fonds publics, et des fonds privés »

Image de synthèse du futur avion électrique d'easyJet et de Wright Electric (Crédits : easyJet et Wright Electric)

Oui, en effet, c'est très difficile, il y a beaucoup de marches à franchir. Nous savons que nous devons aller lentement.Il est très compliqué de donner les coûts de développement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une partie du financement proviendra de fonds publics, l'autre de fonds privés. Mais c'est très cher ().Un vol court, cela vaut pour des trajets d'une à deux heures. Le vol Londres-Paris est un exemple classique que je peux vous donner. Notre but est de réduire les émissions de CO2 pour ces vols.

« Des appareils capables d'atterrir et de redécoller en 30 minutes »

Oui, tout à fait, l'intérêt est que l'avion gagne des heures supplémentaires de vol avec un fonctionnement électrique.Nous étudions différentes technologies de batterie, du lithium-ion au lithium-soufre en passant par le lithium-métal. Nous travaillons également sur des piles à combustible et sur un système hybride qui utiliserait le carburant comme un supplément de puissance.Les compagnies aériennes comme easyJet ont besoin d'avoir des appareils capables d'atterrir et de redécoller dans les 30 minutes. Or, il faut plus de 30 minutes pour les charger. En utilisant des batteries à charge rapide, cela leur permettrait de rester dans les standards fixés.Des tous les avantages qui nous poussent à vouloir exploiter un appareil électrique, le numéro un consiste en la réduction des coûts, avec une logique diminution de carburant. Le second résulte du premier : moins d'émissions de gaz à effet de serre. Les deux sont liés. Enfin, le troisième est que l'avion électrique est moins bruyant, plus calme.Les plus gros challenges se situent au niveau technologique et concernent notamment les batteries, les moteurs, ainsi que la répartition de la puissance.

« Il y a un vrai effort collectif »

Je vis dans une petite maison et monte sur mon vélo quand je vais en ville. Voler constitue une grande partie de ma propre empreinte carbone, donc je cherche toujours des possibilités pour la réduire, et c'est super, parce que lorsque vous réduisez l'empreinte carbone d'une compagnie aérienne, vous réduisez la sienne mais aussi celle des consommateurs. C'est gratifiant.Nous avons annoncé ce lundi 17 juin que nous travaillons avec, une entreprise britannique, et l'une des plus grandes du monde issue des secteurs de la défense et de l'aérospatial. Nous travaillons avec eux sur les batteries et sur les systèmes de contrôle. Nous collaborons également avec plusieurs autres sociétés, car c'est un projet qui ne se limite pas à nous mais qui englobe à la fois easyJet et nos fournisseurs. Il y a un vrai effort collectif.Vous savez, je ne comprends et ne connais pas assez bien la politique locale. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de gens travaillent sur des technologies pour réduire l'empreinte carbone dans le secteur du transport mais aussi dans ceux de la nourriture, de la maison, des villes, etc. Il existe tout autant de possibilités de réduire la consommation de carbone dans le monde entier.Merci beaucoup.