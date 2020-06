PSA et Punch Powertrain officialisent une nouvelle co-entreprise pour développer des moteurs hybrides

Déjà partenaires, la collaboration entre les deux entreprises est renouvelée pour, cette fois, développer des composants pour les motorisations électriques et notamment pour la nouvelle transmission e-DCT qui équipera les futures motorisations hybrides et hybrides rechargeables .

Jorge Solis, P.-D.G. de Punch Powertrain, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer ce deuxième accord de joint-venture avec le Groupe PSA, deuxième constructeur automobile européen. Au cours des 45 dernières années, Punch Powertrain a constamment innové en matière de technologies de transmission innovantes et économiques. Cette nouvelle entreprise sera le fer de lance de l'industrialisation de notre prochaine génération de transmissions pour véhicules électriques hybrides pour le Groupe PSA et d'autres constructeurs automobiles du monde entier ».

La nouvelle co-entreprise, nommée « Punch Powertrain PSA e-transmissions », devrait être opérationnelle dès le 3ème trimestre de cette année. Punch Powertrain détient le contrôle majoritaire de la structure (61%, pour 39% au Groupe PSA) et va apporter ses technologies ainsi que son savoir-faire tout en assurant les fonctions supports nécessaires au bon fonctionnement de la co-entreprise. De son côté, le groupe PSA apportera la trésorerie nécessaire au bon fonctionnement de la nouvelle structure.



Punch Powertrain PSA e-transmissions commercialisera la nouvelle transmission automatique innovante et compacte à double embrayage, déjà connu sous l’appellation DT2. Elle est la première à intégrer un moteur électrique sur un système d’hybridation douce en 48 volts permettant une baisse conséquente de la consommation de carburant et des émissions polluantes. Une seconde variante de la DT2, en cours de développement, pourra être intégrée aux motorisations hybrides rechargeables à plus haute tension et permettra une conduite en mode 100% électrique.