Toyota dévoile la version électrique de ses utilitaires Proace et Proace City

Le nouveau Proace est basé sur la plateforme de PSA, servant déjà au Jumpy et Expert. Sa version 100% électrique reprend la même motorisation électrique et les mêmes capacités de batteries.

Après la présentation, ces derniers jours, des Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy et Opel Vivaro-e, Toyota présente, à son tours, son utilitaire Proace électrique.

Il sera équipé des packs batteries de 50 et 75 kWh ainsi que du même moteur électrique que ses cousins. L’autonomie attendue est respectivement de 230 et 330 km avec une charge utile oscillant entre 1 000 et 1 245 kg.

Le Proace sera disponible en trois longueurs de carrosserie différentes pour la version fourgon. Une version double cabine avec un plateau et une version benne sont également prévues. Le point fort de l'utilitaire Toyota, face aux déclinaisons de PSA, sera sa garantie de 15 ans ou 1 million de kilomètres, à relativiser cependant car la valeur garantie est limitée à 75 % du prix du véhicule neuf.

La version Proace City, reprenant la base commune des Citroën Berlingo et Peugeot Partner, ne sera dévoilée qu’en 2021. Les spécifications n’ont pas encore communiquées.