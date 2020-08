SK Innovation veut des batteries composées de 98% de nickel en 2030

L'entreprise SK Innovation est désormais bien implantée sur le marché des fabricants et fournisseurs de batteries, et fournit notamment des produits à Hyundai et à Ford. Le géant américain s'est notamment tourné vers l'entreprise sud-coréenne pour les batteries de son premier pick-up électrique, le Ford F-150. Mais SK Innovation cherche désormais à évoluer et à devenir un leader en matière de technologie dans les dix prochaines années.