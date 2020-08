CATL veut supprimer les modules des packs batteries pour permettre une autonomie de 800 km

Le fabricant de batteries CATL spécialiste du véhicule électrique travaille sur un nouveau projet qui consistera à supprimer la partie module du pack batterie de traction. Chaque pack de batterie comprend actuellement plusieurs modules garnis chacun de plusieurs cellules. En supprimant cette partie intermédiaire, le module, CATL gagne de la place.

Ce gain de place se traduit par plus de cellules dans un pack batterie de même dimension, et donc une autonomie sensiblement plus grande, pouvant dépasser les 800 km pour les plus grands actuellement utilisés et une possible baisse du prix d’un pack batterie.

Revers de la médaille du Cell-To-Pack, il ne sera pas possible de remplacer un module défectueux comme c’est aujourd’hui possible vu qu’avec cette méthode, il n’y aura plus de module.