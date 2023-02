Ceci est la première voiture équipée de batteries sodium-ion ; pourquoi il y en aura bientôt beaucoup plus !

Depuis de (très) longues années déjà, un certain métal alcalin est plébiscité pour fabriquer des piles électriques et batteries d'accumulateurs rechargeables ou à haute tension : le lithium. Indispensable à la fabrication des batteries de voitures électriques et hybrides actuelles, le lithium présente toutefois un risque important de pénurie, sans compter l'importance de son impact environnemental.

Aussi, depuis plusieurs années maintenant, avec l'explosion du marché électrique, on recherche des alternatives à ce même lithium, et cela pourrait passer par de nouvelles batteries fabriquées à base de sodium. Un minerai plus abondant, moins cher, mais qui pourrait également profiter de divers avantages, à commencer par une dangerosité moindre, une meilleure rétention de l'énergie ou encore une meilleure durée de vie. Récemment, un constructeur chinois a dévoilé un premier modèle électrique, animé par une batterie au sodium.