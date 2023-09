Ce volcan pourrait bien cacher la plus importante réserve de lithium au monde

Des géologues et volcanologues ont révélé la présence de 120 millions de tonnes de lithium dans la caldeira de McDermitt, située à la frontière entre le Nevada et l'Oregon. La découverte pourrait tout simplement bouleverser le marché mondial du lithium, essentiel à la production de batteries lithium-ion que l'on retrouve dans les véhicules électriques et les appareils électroniques.