Si vous êtes de la génération qui a connu ce célèbre slogan, issu d'une publicité de l'Agence pour les économies d'énergie, « en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées », alors vous vous direz que presque 50 ans plus tard, c'est toujours le cas. Pour stocker de l'électricité, on a déjà eu la riche idée d'utiliser la pierre et également de se servir du sable.

À Douvres-la-Délivrande, une petite commune du Calvados, 9 personnes ont réinventé le stockage de l'énergie en s'inspirant d'un principe simple comme de l'eau. Leur entreprise, Boreales Energy, a mis au point un système capable d'emprisonner l'énergie dans la glace avant de la libérer selon les besoins. Cette prouesse technologique a séduit Carrier Commercial Refrigeration, un leader mondial des systèmes de réfrigération, qui vient de signer un accord-cadre avec la start-up normande pour industrialiser cette solution.