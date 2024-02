Le Massif central et le lithium : comment concilier progrès et écologie ?

D'un point de vue strictement économique, le projet Emili est forcément prometteur, tant sur le plan local que national. Sous le prisme environnemental, c'est une autre histoire. Jacques Morisot de l'association Préservons la forêt des Colettes, s'inquiète : « Nous redoutons la baisse du niveau de la nappe, il y a la question de la quantité d'eau utilisée par la mine et de toutes les pollutions liées à ce projet ». En effet, l'extraction du lithium se fait par évaporation des saumures du sous-sol, et le processus est très gourmand en eau. Les écosystèmes voisins ainsi que la production agricole locale pourraient fortement être affectés. Jacques Morisot interroge la finalité même du projet : « On veut faire ce projet de mine pour équiper un nombre extravagant de SUV électriques, mais (....) est-ce cela qu'il faut faire en termes de mobilité en respectant la planète ? ».

Pour modérer les craintes naissantes face au projet, Imerys s'est tenue à plusieurs engagements. Heymann déclare qu'Imerys « entend les inquiétudes et essaye d'y répondre en faisant des études d'impact : on va mesurer le comportement des nappes sur un an et on inscrit le projet dans cette modélisation ». Il a assuré également que la forêt ne fera l'objet d'aucun forage dans son sous-sol.