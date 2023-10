Ce gisement XXL de lithium près de la France pourrait bousculer le marché de l'électrique !

Quant à l'impact écologique, il s'agira d'une question forcément sensible. Les activités minières ne sont pas réputées pour être les plus vertueuses, et il sera moins facile de détourner le regard dès qu'elles s'intensifieront chez nous. Pourtant, l'extraction de ce composé serait moins nocive pour notre planète lorsqu'elle est issue de la géothermie. « Cela respecte davantage l’environnement que l’extraction minière classique », explique Nicolas Dupont, spécialiste de l’UMONS.

De plus, les réglementations européennes devraient inciter les opérateurs à être plus attentifs aux questions environnementales que dans d'autres régions du monde. Et, grâce aux avancées industrielles en matière de recyclage des batteries, il se pourrait que la fabrication de celles-ci soit plus verte en Europe qu'ailleurs. Ce qui ne serait pas un luxe, compte tenu des critiques formulées à l'encontre de l'impact écologique des véhicules électriques.