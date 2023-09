Les voitures électriques bientôt aussi abordables que les thermiques ?

Si ce seuil des 100 dollars/kWh se maintient, il serait synonyme d'une égalité tarifaire entre les véhicules thermiques et électriques. Evan Hartley, un des analystes de Benchmark Mineral Intelligence explique : « Avec cette baisse tarifaire, les fabricants de voitures électriques pourraient parvenir à vendre des véhicules électriques à des prix comparables à ceux des thermiques en maintenant des marges intéressantes. Cela rendrait la transition vers l'électrique plus attractive pour les acheteurs et pour les constructeurs ».