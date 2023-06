Une deuxième vie pour les batteries des véhicules électriques ? Pourquoi ce n'est pas encore gagné

Le recyclage fait aussi du tort à cette économie circulaire de la batterie. S'il est plus gourmand en énergie et en carbone, la demande en matériaux cellulaires lui permet de rester économiquement plus attractif qu'une réutilisation de la batterie dans une autre voiture. Autrement dit : le recyclage (et la vente de matières premières précieuses qui en découle) est plus rentable aujourd'hui que l'économie circulaire.