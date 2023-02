Réutiliser des batteries de voiture en stockage pour le solaire sans les modifier, c'est possible

La prolifération des véhicules électriques entraîne une démultiplication de batteries usagées et inutilisables dans le secteur automobile. Le recyclage de ces piles est coûteux et polluant, ce qui n'est pas du goût de tous. Quand elles ne répondent plus aux exigences requises pour alimenter une voiture, elles peuvent être utilisées dans d'autres contextes aux cahiers des charges plus souples.