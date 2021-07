Tesla va transformer un village de banlieue en station photovoltaïque de nouvelle génération

Dans des États comme le Texas, la Californie ou l’Arizona, on s’attend à ce que de plus en plus de zones résidentielles, d’entreprises ou de zones commerciales puissent agir comme des centrales électriques virtuelles. Si cela assurera un backup du réseau principal, cette multiplication des unités de production va également complexifier la gestion du réseau, qui va mobiliser de plus en plus de solutions IA et big-data pour assurer une continuité de service.