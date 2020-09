Californie : les entreprises et particuliers mis à profit pour fournir de l'électricité en plein pic de demande

Mais avant cela, il reste à régler de nombreux détails, notamment celui de la compensation financière. Pour l’heure, les entreprises sont dédommagées pour l’utilisation de leurs batteries, mais la participation des particuliers reste bénévole. Avec la généralisation des installations de batteries, les autorités californiennes et les compagnies électriques devront néanmoins trouver des solutions plus pérennes afin de passer d’un modèle centralisé à une production électrique plus dispersée, mais aussi plus complexe à gérer. La possibilité de réquisition des batteries en cas d’urgence est également au cœur des débats.