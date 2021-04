Apple utilise des batteries Tesla pour sa ferme solaire californienne

Tesla a dévoilé ses batteries « megapacks » en 2019, les présentant comme une alternative économique et écologique aux solutions de stockage traditionnelles. La société n'est pas étrangère aux projets d'envergure impliquant des batteries puisqu'elle a déjà installé des systèmes similaires en Australie et à Houston, au Texas.

L'entreprise d'Elon Musk semble donc développer ses activités en dehors de la production et la vente de véhicules, et s'intéresser de plus en plus à la production ainsi qu'au stockage d'énergies renouvelables.