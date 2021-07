Mobilize : "À la fin de son cycle de vie, une batterie conserve encore 70% de son énergie !" (Interview)

Du moment qu'une batterie est disponible, d'abord, on la collecte. Il y a de multiples points de collecte, matérialisés par notre réseau de distribution, nos concessionnaires. Une fois que la batterie est collectée, on la teste et on lui donne un certificat. Soit on l'oriente vers une application où l'on va utiliser le pack complet de la batterie, soit on la démonte et on utilise les modules qui sont à l'intérieur, pour fournir de l'énergie à des systèmes beaucoup plus petits.