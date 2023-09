Après le gaz russe, l'Union européenne trop dépendante aux batteries électriques chinoises ?

Le 5 octobre prochain, les pays de l'Union européenne se rencontreront lors d'un sommet sur la sécurité économique organisé à Grenade, en Espagne. À cette occasion, ils évalueront les risques posés sur notre souveraineté par une Chine plus assertive, et sur les moyens de réduire les liens de dépendance.

Et la tâche ne devrait pas être aisée, notamment dans le secteur des batteries électriques, un produit clé pour la transition écologique, et qui pourrait donc devenir vital dans les années à venir. « La demande de batteries lithium-ion, de piles à combustible et d'électrolyseurs va donc exploser et devrait être multipliée par 10 à 30 dans les années à venir », explique ainsi un document de travail réalisé pour l'occasion, et auquel Reuters a pu avoir accès.