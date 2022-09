Sabotage des gazoducs : et si la même chose arrivait aux câbles internet sous-marins ?

En 2021, un navire océanographique russe a été repéré au large de l'Irlande. Il aurait suivi les câbles Celtic Norse et AEConnect-1 qui relient l'île aux États-Unis. Au-delà de l'importance de ces câbles, par lesquels transitent la plupart des communications et des transactions financières dans le monde, l'inquiétude vient du fait qu'à son bord se trouvait un mini sous-marin capable de plonger à 6 000 mètres de profondeur. Parfait pour sonder les fonds marins. C'est ce type d'attitude qui nous laisse penser que, dans les conflits actuels ou futurs, les États pourraient de plus en plus pratiquer une guerre hybride. En plus d'utiliser le Web comme un outil perturbateur, certains pourraient percevoir les câbles internet sous-marins comme les nouveaux ponts à saboter pour ralentir l'ennemi.