La Commission Européenne signe un protocole d'accord pour la R&D et la production de batteries en Europe

Dans le cadre des Journées européennes de la recherche et de l'innovation, la Commission européenne et l'Association de Partenariats Européens pour les Batteries ont signé un protocole d'accord afin de franchir « une nouvelle étape pour une chaîne de valeur des batteries européennes plus compétitive et plus durable ».

Baptisé « BATT4EU » (comprendre « batterie pour l'UE »), ce programme est une étape supplémentaire franchie par l'Union européenne pour tenter de réduire le bilan carbone des véhicules circulant sur son territoire à l'horizon 2030. Parmi les objectifs, faire baisser le prix des batteries alimentant les moyens de transport électriques de 60 %, ainsi qu'augmenter leur densité énergétique de 60 %. Par ailleurs, BATT4EU s'inscrit dans le cadre d'Horizon Europe, le prochain programme-cadre pour la Recherche et l'Innovation au sein de l'UE.

Un partenariat dont se réjouit Michael Lippert, président de la BEPA :