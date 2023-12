Stocker de l'énergie dans la pierre en attendant de s'en servir, le formidable atout des batteries thermiques dans la lutte contre le réchauffement climatique

On le sait, les énergies fossiles ne sont pas illimitées. Dans certains cas, elles sont extrêmement polluantes et contribuent au dérèglement climatique. Dans d'autres cas, comme celui de l'uranium ou du lithium, le rendement et la facilité d'accès sont contrebalancés par des conditions d'extraction problématiques. Voilà plusieurs décennies qu'on utilise l'énergie du vent et du Soleil, mais un problème demeure : le vent n'est jamais constant, et le soleil ne brille nulle part 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Ce faisant, le rendement est limité, et c'est là qu'intervient le problème du stockage. À défaut de pouvoir produire tout le temps, il faudrait pouvoir stocker l'énergie quand elle est produite pour ensuite l'utiliser au moment opportun. C'est sur cette idée que se base Antora Energy, qui est en train de mettre au point des batteries thermiques constituées de roches portées à très hautes températures.

Le prototype présenté par Antora prend la forme d'un conteneur extrêmement bien isolé, de la taille d'une petite cabane, dans lequel on trouve des briques de graphite, la forme cristallisée stable du carbone. Ces briques, capables d'emmagasiner beaucoup d'énergie, sont portées à 1600 °C grâce à l'énergie solaire. La déperdition est faible, ce qui permet d'utiliser l'énergie lorsque le Soleil ne brille plus. Autrement dit, le concept est celui d'un four, capable de produire directement de l'énergie électrique à l'aide de cellules thermophotovoltaïques, ou de chauffer de l'eau pour générer de la vapeur et alimenter une turbine.