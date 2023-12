Adieu le casse-tête du recyclage des batteries électriques ? Des bactéries artificielles permettraient d'extraire les composés métalliques des batteries lithium-ion

La création d'une filière de recyclage efficace des batteries au Royaume-Uni offrirait à la nation britannique une indépendance relative par rapport aux grands fournisseurs de métaux rares utilisés dans la confection des batteries électriques, notamment la Chine, l'Australie, la Russie et des pays africains comme le Gabon et le Congo.

Si la bactérie conçue par l'université d'Édimbourg se révèle être une option viable à échelle industrielle, les répercussions économiques seraient immenses. Non seulement de nombreux emplois pourraient être créés, mais ne plus avoir à acheter les matériaux pour les batteries apporterait une manne financière non négligeable à la nation dont l'économie a été grandement modifiée par le Brexit de 2020.

C'est d'autant plus important que l'industrie des véhicules électriques prend de plus en plus de place au Royaume-Uni, représentant 16,1 % des immatriculations du début d'année 2023. On ne peut que supposer une augmentation future du volume de véhicules électriques, les nations développées s'efforçant de tendre vers des transports décarbonés.

Le Royaume-Uni pourrait même vendre cette technologie, ou recycler les batteries des pays partenaires pour une somme conséquente. Cette découverte pourrait donc avoir une importance capitale si les chercheurs britanniques réussissent à en faire une réalité industrielle.