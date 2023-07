Les serveurs de Google bientôt alimentés par la géothermie ? Ce nouveau puits expérimental bat des records

Même si d'autres obstacles restent à surmonter, une réduction des coûts notamment, il est fort possible que Fervo Energy soit sur la bonne voie pour faire progresser l'industrie géothermique. Encore plus si elle a le soutien de Google, qui y voit une opportunité savoureuse de faire tourner ses serveurs sans émettre de carbone. L'entreprise a déjà ouvert l'an dernier un campus écologique, preuve qu'elle se soucie de l'environnement… et surtout de son image.