Énergies renouvelables : l'Europe a des ambitions... mais pas de personnel qualifié ?

La Banque européenne d'investissement (BEI) vient de publier les résultats d'un sondage réalisé à l'échelle de l'Union, et les résultats sont saisissants. 80 % des entreprises et 60 % des autorités locales ont indiqué que la pénurie de compétences dans le numérique et l'ingénierie empêchait les nombreux projets de transition énergétique d'avancer comme ils le devraient.

Ce constat est fait à un moment où l'UE se prépare à annoncer le renforcement des financements visant à rendre plus compétitives les entreprises engagées dans la lutte contre le changement climatique. La BEI constate également que les investissements dans les industries dites productives étaient en retard sur ceux des États-Unis de l'équivalent de 2 % du PIB par an depuis 10 ans.

« Les investissements pour limiter le changement climatique augmentent, mais restent bien en deçà de ce qui serait nécessaire pour atteindre l'objectif européen de zéro émission nette d'ici 2050. »

La France et l'Allemagne ont déjà réagi en demandant à l'Union européenne d'assouplir les règles concernant les aides étatiques afin de directement pouvoir investir dans les entreprises concernées. La Commission européenne devrait présenter de nouvelles mesures de renforcement de la compétitivité des entreprises vertes le 14 mars prochain. On y trouvera notamment des projets facilitant les reconversions et le recrutement de travailleurs expérimentés en dehors de l'UE.