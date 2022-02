La Cour des comptes de l’UE demande plus de taxes sur les énergies fossiles

Et il y a encore bien du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif de 55 % d'émissions carbone en moins en 2030 par rapport à 1990. 15 pays, dont la France, sont épinglés pour mieux subventionner les énergies fossiles que les énergies renouvelables.

Entre 2008 et 2019, ce sont entre 55 et 58 milliards d’euros de subventions par an qui ont été accordées aux énergies fossiles au sein de l'UE, dont les deux tiers proviennent d'exonérations fiscales. En 2019 dans le monde, les aides publiques aux énergies fossiles représentaient près de 500 milliards de dollars .

La Finlande, l’Irlande et la Belgique font partie des mauvais élèves en compagnie de la France. Au contraire, l'Allemagne, la République tchèque, l'Espagne et l'Italie sont érigés comme exemples par la Cour des comptes.