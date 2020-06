En 2019, les aides publiques aux énergies fossiles ont représenté près de 500 milliards de dollars

Les subventions à la production de combustibles fossiles (allègements fiscaux, crédits, etc.) ont augmenté de 38% en 2019. Dans 44 pays riches et émergents, elles ont ainsi atteint 55 milliards de dollars selon les chiffres de l'OCDE.

Parmi les pays soutenant fortement ces industries, on trouve l'Iran, l'Arabie saoudite, la Chine, la Russie, l'Indonésie, l'Égypte, l'Inde et le Venezuela. Certains de ces pays font partie du G20, ces 20 pays responsables de 80% des émissions mondiales de CO 2 et qui se sont engagés à les réduire.