COP28 : un accord soi-disant "historique" trouvé, alors qu'on ne parle pas de "sortie" des énergies fossiles, mais de "transition"

Après des jours de négociations tendues et même une nuit de prolongation, la COP28 a abouti à un consensus sur le Global Stocktake, un texte majeur appelant à l'abandon progressif des combustibles fossiles. Le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, a scellé cet accord après une nuit blanche de pourparlers. On notera qu'une formule diplomatique novatrice a d'ailleurs émergé, afin d'éviter le terme « phase out », pour ne pas dire « sortie », tout en soulignant la nécessité d'une « transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques ». Alors victoire pour le climat, ou nouvelle hypocrisie ?