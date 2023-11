La plus grande ferme solaire au monde est maintenant reliée au réseau électrique

Selon l’opérateur, la ferme solaire d’Al Dhafra éliminera plus de 2,4 millions de tonnes d'émissions de carbone par an. Les Émirats arabes unis comptent tripler leur capacité de production d'énergies renouvelables pour atteindre 14 GW d'ici à 2030 et visent la neutralité carbone à l’horizon 2050. Mais dans le même temps, le pays qui est l'un des principaux exportateurs de pétrole compte augmenter sa production de trois à cinq millions de barils de brut par jour d’ici 2027.