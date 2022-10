Coupe du monde : Hyundai va transporter les VIP en électrique... Est-ce suffisant sur le plan écologique ?

Les appels au boycott de cette Coupe du monde 2022 sont de plus en plus nombreux. En effet, cette 22e édition est d'ores et déjà entachée de plusieurs scandales. À commencer par les conditions de travail inhumaines infligées aux travailleurs lors de la construction des stades. Environ 6 500 personnes ont trouvé la mort au cours des travaux. De plus, l'événement est pointé du doigt pour ses conséquences désastreuses sur l'environnement.