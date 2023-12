COP28 : une coalition d'une vingtaine de pays veut tripler les capacités nucléaires du globe d'ici 2050, et les absents sont toujours les mêmes

La déclaration met en lumière « le rôle majeur de l'énergie nucléaire dans l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050 et pour conserver l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C ». John Kerry a de son côté souligné que la science et les faits confirment que la neutralité carbone d'ici 2050 est impossible sans le nucléaire. Certains pays signataires, tels que la Roumanie, voient le nucléaire comme une « source stable d'énergie contribuant à la sécurité énergétique et la décarbonation ».