Cop 28 : L'événement de toutes les propositions environnementales

De manière générale, de nombreuses grandes entreprises mondiales ont installé un stand à Dubaï durant ces deux semaines que dure la Cop 28. Côté France, il a ainsi été possible d'apercevoir l'énergéticien national Engie, alors que des géants européens comme Siemens n'étaient pas loin non plus. Preuve que l'événement est mondial, et d'importance, même des sociétés comme Huawei ont fait le voyage.