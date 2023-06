Climat et désinformation : une campagne de tweets discrédite les Émirats arabes unis avant la COP 28

Mais au-delà de ces considérations, c'est un problème tech qui mêle à nouveau les Émirats arabes unis à l'actualité. En effet, plus de 100 profils Twitter ont été identifiés par différents acteurs, notamment le Climate Action Against Disinformation (CAAD), un collectif d'organisations non gouvernementales traquant la désinformation au sujet du changement climatique. Ils sont accusés de promouvoir l'action climatique des EAU sans fondement réel.

Les profils ont en commun d'être principalement identifiés comme féminins, ce qui leur a valu le surnom de « blondes américaines », car celles-ci se réclament généralement de nationalité américaine tout en résidant aux Émirats arabes unis. Plus encore, leurs photos de profil sont considérées comme soit issues de banques d'images, soit générées à l'aide de l'intelligence artificielle. L'une des photos traquées sur Twitter par Marc Owen Jones, professeur associé au sein de l'université Hamad bin Khalifa de Doha (Qatar), portait d'ailleurs un bandeau indiquant que l'image avait été créée par l'IA. Un chercheur de l'université d'Exeter, en Angleterre, spécialisé en informatique, Diego Pacheco, a en plus de cela déclaré à l'AFP que ces profils étaient d'autant plus « inauthentiques » que les biographies rédigées sur ces mêmes profils changeaient fréquemment dès lors qu'ils étaient signalés.